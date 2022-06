Bagarre tra Napoli e romane per Casale: il Verona ha già rifiutato una prima offerta

Dopo l'ottima stagione disputata, Nicolò Casale è finito nel mirino di diverse big della Serie A.

Dopo l'ottima stagione disputata, Nicolò Casale è finito nel mirino di diverse big della Serie A. Come riporta il Corriere di Verona, il difensore piace a Roma, Napoli e Lazio, che avrebbe offerto dieci milioni per portarlo a Roma, ricevendo un secco no come risposta. La richiesta del Verona per il difensore è di 15 milioni.