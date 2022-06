Bakayoko, flop anche al Milan: risoluzione anticipata per risparmiare su ingaggio, lo vuole Gattuso

In casa Milan, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, restano da definire le posizioni di Bakayoko e Brahim Diaz

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Milan, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, restano da definire le posizioni di Bakayoko e Brahim Diaz. Il primo è in prestito dal Chelsea, il secondo dal Real a Madrid. I rossoneri sono vincolati a tenerli anche la prossima stagione, ma è molto probabile una separazione anticipata. In questo modo, anche se non ci sarà un aumento di budget per il mercato, il club rossonero risparmierà a livello di ingaggio.