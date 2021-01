Bakayoko, l'entourage: "Restare a Napoli? Massima disponibilità, ma la decisione spetta al club"

Pasquale Sensibile, membro dell'entourage che cura la procura di Bakayoko, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Essere leader lo sta dimostrando, il fatto che un allenatore come Gattuso lo ha voluto accanto a sé ne è la prova. Siamo molto contenti per il gol di Udine, mentalmente aggiunge ad un giocatore già molto forte sotto il punto di vista mentale. Priorità restare a Napoli? Sono decisioni che in prima battuta spettano al Napoli, da parte nostra c'è grande apertura e disponibilità. Dobbiamo fare l'interesse dei nostri ragazzi, Pastorello fa questo da 20 anni con grande rispetto per le strategie dei club".