Bakayoko si allontana dal Napoli? L'entourage l'ha proposto a un altro club

Nel mirino di Milan, Napoli e Olympique Lione, Tiémoué Bakayoko in queste ore è stato proposto al Rennes. A riportarlo è il portale di calciomercato Foot Mercato, secondo il quale il club bretone si sarebbe preso qualche ora per riflettere sul possibile innesto a centrocampo. Bakayoko, ancora di proprietà del Chelsea, è reduce dal prestito in azzurro della passata stagione.