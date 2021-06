Bakayoko si prepara a tornare in Italia per la terza volta

Bakayoko torna al Chelsea, ma solo per poco tempo. Il centrocampista, infatti, potrebbe tornare in Italia, in Serie A, stavolta seguendo Gattuso alla Fiorentina. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la formula potrebbe essere quella del prestito, la stessa utilizzata un anno fa dal Napoli. Sarebbe per lui la terza esperienza italiana dopo Milan e Napoli.