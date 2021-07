Bakayoko vuole tornare al Milan: ad oggi non è una priorità, può essere affare da fine agosto

Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo un anno in prestito al Napoli, vuole lasciare Londra. Il centrocampista, infatti, vorrebbe tornare al Milan. Stando a quanto raccontato su Twitter dall'esperto di mercato Nicolò Schira, ad oggi Bakayoko non è una priorità dei rossoneri, ma al termine della finestra di mercato estiva potrebbe essere un obiettivo. Intanto il Chelsea sta valutando di utilizzare l'opzione unilaterale per prolungare il suo contratto fino al 2023.