Balotelli riparte dal Brasile! Ds Vasco da Gama: "Non è un sogno ma pura realtà"

Il nuovo direttore sportivo del Vasco da Gama Fabio Cordella, ha svelato a Tuttosport il futuro di Mario Balotelli: "Non è un sogno portarlo in Brasile, ma pura realtà. Stiamo lavorando con Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti del mondo al Vasco". Un futuro in Brasile anche per Walter Zenga? "Un allenatore ce l'abbiamo al momento, ma è un profilo che ci piace molto sia a livello umano che tecnico. Non escludo che un domani possa essere la nostra scelta in caso di cambiamento".