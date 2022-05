Barak-Napoli, insidia dall'Inghilterra: Conte e Paratici lo vogliono al Tottenham

Il Tottenham di Conte e Paratici guarda ancora una volta in Serie A per rinforzare la rosa della stagione 2022-23.

Il Tottenham di Conte e Paratici guarda ancora una volta in Serie A per rinforzare la rosa della stagione 2022-23. Il grande obiettivo sulla trequarti, come riporta la BBC, è infatti il gioiello dell'Hellas Verona Antonin Barak. Il nazionale ceco, autore della sua migliore stagione in carriera con 11 gol e 4 assist in 30 presenze stagionali coi gialloblù, piace molto però anche al Napoli.