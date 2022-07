Barak prima scelta se parte Zielinski: pronta maxi-trattativa col Verona

Barak è l’idea più concreta per sostituire Zielinski se andrà in porto l’affare con il West Ham. Potrebbe venir fuori una maxi-trattativa

Barak è l’idea più concreta per sostituire Zielinski se andrà in porto l’affare con il West Ham. Potrebbe venir fuori una maxi-trattativa che coinvolge anche il Cholito Simeone. La prossima settimana dovrebbe prendere corpo il giro delle punte, con Petagna (ieri neanche in panchina) destinato al Monza e Simeone al Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.