Barak tra le idee del Napoli per il centrocampo: la richiesta della Fiorentina

Senza Anguissa ed Elmas il Napoli vuole intervenire sul mercato a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per questo nel mirino è stato messo Emre Can, che però costa 17 milioni di euro e ha un ingaggio di 4,5 milioni annui, troppi per i partenopei. Sono tanti anche quelli che servono per Emmanuel Kouadio Kone, francese di origini ivoriano che il 'Gladbach ha esaltato e valorizzato negli scorsi mesi.

Boubakary Soumare è un altro terno al lotto: di proprietà del Leicester, è in prestito al Siviglia, servirà quindi un mezzo miracolo per accordarsi con entrambe le società. Occhi in Inghilterra pure su Sasa Lukic, che non riesce a brillare al Fulham come ha fatto al Torino. Per prelevarlo servirebbero 10 milioni, gli stessi che chiede la Fiorentina per Antonin Barak.