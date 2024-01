Barak tramontato, rispunta idea Lukic: ADL fissa una condizione per il centrocampista

Chiacchierate con i club e con i rispettivi entourage, con una priorità: il Napoli vuole chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo la frenata con la Fiorentina per Antonin Barak, centrocampista ceco di 29 anni che il ds Meluso stima sin dai tempi di Lecce, sono stati ravvivati i contatti con il Fulham per il serbo Sasa Lukic, 27 anni, ex Torino; e con il Nottigham per il belga Orel Mangala, 25 anni. Chiacchierate con i club e con i rispettivi entourage, con una priorità: il Napoli vuole chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto.