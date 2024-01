Barak vicino, ma è stato fermo 4 mesi per infezione virale e in A fa panchina

Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova stagione di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina

Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova stagione di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Il 29enne centrocampista ceco, infatti, ha contratto in estate un'infezione virale piuttosto seria che l'ha tenuto ai box per diverso tempo. Precisamente quattro mesi come ha ricordato a fine dicembre Italiano: "Voglio continuare a mettere dentro Barak perché ha bisogno di minuti, ha bisogno di alzare la condizione. Nel primo tempo mi è piaciuto, però come ben sapete è stato fermo quattro mesi, avete visto che stazza ha, la struttura".

In questa stagione e proprio in virtù dei suoi problemi, Barak, obiettivo del Napoli a centrocampo, ha raccolto appena 218' in campionato e 593' in stagione. In Serie A ha giocato 10' nell'ultima col Sassuolo, nelle ultime 16 da quando è rientrato è rimasto 9 volte in panchina. Ha giocato di più in Coppa Italia (60' col Bologna martedì) e in Conference League. Per Italiano, Barak è l'uomo delle coppe, non del campionato, dove il titolare è Bonaventura.