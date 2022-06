Barça, arrivano i soldi per sistemare i conti: presto gli annunci di due acquisti

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Franck Kessie sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona entro fine settimana.

TuttoNapoli.net

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Franck Kessie sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona entro fine settimana. Lo stesso discorso varrà per Andreas Christensen, anch'egli a parametro zero. Si attenderà pertanto la scadenza naturale del contratto di entrambi e soprattutto, con l'inizio ufficiale della nuova stagione partiranno anche i nuovi accordi commerciali, su tutti quello con Spotify. Per domani invece è previsto l'annuncio di un'entrata economica importante, ossia l'accordo con il fondo Sixth Street per la cessione di una percentuale (10%) dei diritti TV per 25 anni per 205 milioni. Questo accordo permetterà di sistemare i conti per l'esercizio 2021/22.