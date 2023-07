Barça, Laporta: "Dembélé ha agenti molto difficili. Stiamo trattando rinnovo"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta si è soffermato su Dembélé

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta si è soffermato su Dembélé (accostato al Napoli in Spagna): "Dembélé è un giocatore molto amato dal mister, dallo staff tecnico e da me. Sono un suo grande fan. Ha alcuni agenti che sono difficili quando si tratta di negoziare. Ora siamo in trattativa affinché rinnovi e speriamo che si risolva, ma sono dell'opinione che non lo sarà fino alla fine. Il Barça ha dato a Dembélé, e Dembélé ha dato al Barça. Questa stagione è stata decisiva. Sì, è vero che ha avuto un infortunio.

Dobbiamo migliorare questo. Questa stagione ha fruttato più di altre. Xavi è felicissimo di lui, lo so anche io e lo sanno gli agenti. Ed è per questo stanno premendo ma non perderemo la logica, il buon senso e la serenità che queste operazioni richiedono. Abbiamo la nostra struttura. Dembélé è nella fascia alta, cercheremo di mantenerlo così. C'è una controproposta da parte sua, ha fatto uno sforzo l'anno scorso per via del fair play finanziario ma tutto sempre con moderazione".