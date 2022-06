Barça, quasi fatta per il rinnovo di Gavi: pronta clausola da un miliardo

La notizia del giorno in casa Barcellona è il rinnovo, ormai quasi fatto, per Gavi.

© foto di Federico Titone

La notizia del giorno in casa Barcellona è il rinnovo, ormai quasi fatto, per Gavi. Divenuto imprescindibile per Xavi a 17 anni, il Barcellona ha spinto molto e un accordo adesso è prossimo. In mattinata il d.s. Alemany e l'agente del ragazzo classe 2004, Ivan de la Pena, si sono incontrati e le parti ora sono molto vicine. Il centrocampista dovrebbe firmare un quadriennale o un quinquennale con una clausola rescissoria da un miliardo di euro. A riportarlo è Sport.