Barça su Koulibaly, ma ha difficoltà a cedere: nessuna offerta per Umtiti

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un anno da separato in casa, con solo una presenza, Samuel Umtiti ha accettato di lasciare il Barcellona quest'estate. Lo scrive il Mundo Deportivo, che racconta però come sarà complesso per il francese trasferirsi da Barcellona, visto che al momento nessuna squadra ha bussato alla porta dei blaugrana per chiederlo. Il Barcellona ha pensato anche ad una risoluzione anticipata del contratto, ma il club catalano spera in una mossa del Lione, che negli scorsi mesi ha avuto diversi incontri con l'agente del centrale francese, senza però trovare mai un accordo sull'ingaggio. Chiaro che, pensando a Koulibaly, il Barcellona dovrà prima cedere e oggi è difficile.