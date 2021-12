Barcellona, Cavani obiettivo numero uno ma preoccupano le condizioni fisiche del Matador

Il Barcellona, avversario del Napoli in Europa League, è intenzionato a rinforzare la rosa a disposizione di Xavi per risalire la china in classifica e arrivare in fondo in Europa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, l’obiettivo numero dei catalani resta Edinson Cavani. La società però vorrebbe rassicurazioni circa le condizioni fisiche dell’uruguaiano e che sia completamente ristabilito dall’infortunio.