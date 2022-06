Barcellona, De Jong rientra al Siviglia e va sul mercato: la valutazione degli andalusi

Come riporta Marca, l'olandese è destinato a lasciare nuovamente la società andalusa.

Luuk De Jong, attaccante di 31 anni, è pronto a tornare in forza al Siviglia dopo il periodo trascorso in prestito al Barcellona. Come riporta Marca, l'olandese è destinato a lasciare nuovamente la società andalusa, che ha già stabilito una valutazione per il suo cartellino. Chi vorrà prendere De Jong, si legge, dovrà mettere sul piatto circa 6 milioni di euro.