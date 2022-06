Barcellona-Dembele, nulla di fatto nell'incontro con gli agenti: alle condizioni attuali non rinnoverà

È terminato l'incontro tra gli agenti di Ousmane Dembélé e il Barcellona per discutere il rinnovo di contratto del francese.

È terminato l'incontro tra gli agenti di Ousmane Dembélé e il Barcellona per discutere il rinnovo di contratto del francese. Secondo quanto riportato da Sport il club non ha presentato una nuova offerta mentre da parte dell'entourage è stato ribadito che alle condizioni attuali il giocatore non rinnoverà. Il giocatore ha diverse offerte sul tavolo ma sta aspettando un segnale di avvicinamento da parte dei catalani, che dall'altra parte sono vincolati dai paletti del Fair Play Finanziario imposto da LaLiga. Le parti si sono date altri due-tre giorni per prendere una decisione definitiva.