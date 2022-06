Barcellona e Chelsea su Koulibaly e Koundé: vogliono dividersi i centrali

Tante società sono interessate a Kalidou Koulibaly qualora non arrivasse il rinnovo col Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante società sono interessate a Kalidou Koulibaly qualora non arrivasse il rinnovo col Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Barcellona è da tempo interessato e aspetta di assestare i conti prima di procedere sul mercato. I blaugrana cercano un centrale, oltre a Koulibaly piace Koundé del Siviglia che ha una clausola da 90 milioni ed è seguito anche dal Chelsea. Chi non riuscirà ad acquistare l'uno, proverà a comprare l'altro, per questo anche i Blues sono nell'elenco di pretendenti al senegalese. De Laurentiis aspetta, chiede 40 milioni, sono trattabili (di poco)".