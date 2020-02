Barcellona, entro 72 ore il via libera per acquistare il sostituto di Dembele

Entro 72 ore il Barcellona riceverà il via libera dal Tribunale sportivo per acquistare fuori dalla finestra di mercato un giocatore che possa sostituire Dembele, out fino al termine della stagione. I catalani attendono con ansia il via libera perché non vorrebbero perdere altro tempo, ma hanno fiducia che l'istituzione si palesi con la decisione a brevissimo. Angel e Lucas Perez sono i giocatori che si stanno giocando un posto in blaugrana anche se i dirigenti del club di Bartomeu non hanno scartato la possibilità di prendere una punta con caratteristiche più versatili. A riportarlo è Sport.