Barcellona, in otto pronti a lasciare

Inizia il nuovo corso Koeman al Barcellona ed inizia la rivoluzione in casa blaugrana. Sul mercato finiscono giocatori con contratti esagerati, ma anche pezzi da novanta del club catalano. Il primo nome è quello di Gerard Piqué, per il grande tradimento a telecamere accese e per avere accettato di essere messo sul mercato. Ma non è l'unico, ovviamente. Con lui ci sono altri mostri sacri della Spagna campione del Mondo come Busquets e Jordi Alba.

Gli incerti: Vidal è in bilico, ma anche perché a centrocampo è prevista veramente una epurazione. Via anche Rakitic, che ha chiesto un contratto monstre e vuole tornare al Siviglia, ma anche Rafinha. Semedo è in bilico, mentre anche Luis Suarez finirà con l'8-2 la sua carriera al Barça. Lo aspetta a braccia aperte il Bayern Monaco.

Chi resta: Griezmann è praticamente incedibile sia per una questione di costi sia per non esagerare davanti. Potrebbe essere il nuovo perno dell'attacco. E poi ci sarà un'altra chance, quasi paradossalmente, per Ousmane Dembele, che ha fatto tanti errori in passato ma guadagna cifre clamorose.