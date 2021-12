Barcellona, Mazraoui dall'Ajax a gennaio: i catalani provano ad anticipare il colpo

Il Barcellona, avversario del Napoli nei sedicesimi di finale di Europa League, prova a rinforzarsi sul prossimo mercato di gennaio. Possibile avvicendamento sulla corsa difensiva di destra dei blaugrana, come referisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Barça è in trattative avanzate per firmare Noussair Mazraoui come free agent dall'Ajax . Il Barcellona - se Sergino Dest partirà a gennaio - proverà ad anticipare il suo arrivo. Pronto contratto fino al 2026 come dicevo lo scorso 14 dicembre".

