Barcellona, patto con Messi: il club spera di annunciare il rinnovo la prossima settimana

Un paio di settimane fa il Barcellona ha trovato un accordo per il rinnovo di Lionel Messi (che si dimezzerà l'ingaggio), adesso i legali sono al lavoro per stipulare e limare tutte le clausole e i dettagli. Tra le parti - scrive Sport - esiste un patto: al ritorno del fenomeno argentino dalle vacanze, nel mese di agosto, il prolungamento sarà ufficializzato. Il Barça ha fretta, dovendo poi concentrarsi sulle altre operazioni in entrata e uscita, e spera di riuscire a chiudere tutto entro una settimana.