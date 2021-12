Barcellona, problemi burocratici per Ferran Torres: ritardata l’ufficialità del trasferimento

Era attesa ieri la firma di Ferran Torres al Barcellona. Dopo che l'attaccante del Manchester City ha completato le sue visite mediche a Barcellona, aspettava che i due club ufficializzassero l'accordo questo pomeriggio. Invece, stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, l'annuncio è stato ritardato a causa di problemi burocratici.

Il Barça non ha ancora ricevuto i documenti necessari per chiudere l'accordo dal City e finché non li avrà non ci sarà la firma e l’annuncio. Anche i contratti sono in fase di valutazione per adeguarli alle richieste della Liga in termini di 'fair play' e parametri salariali. Tuttavia, come si legge, dopo questo ritardo si prevede che la presentazione, inizialmente stabilita per martedì mattina, slitti al pomeriggio.