Barcellona, senza rinnovo Messi può andare via: è stuzzicato dalla MLS

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Nel futuro di Leo Messi potrebbe essere la MLS. Il Mundo Deportivo, partendo dalla clausola nel contratto che permette all'argentino di lasciare il Barcellona alla fine di ogni stagione, parla di un presunto interesse del fuoriclasse per la Lega professionistica statunitense. Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e non mancano le indiscrezioni sull'apertura della trattativa per il rinnovo che dovrebbe partire alla fine del mese prossimo. Se l'accordo con il club blaugrana, dove Messi è cresciuto, non dovesse essere raggiunto, allora si aprirebbe uno scenario a stelle e strisce.