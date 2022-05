Barcellona su Koulibaly? I blaugrana mettono sul mercato un difensore per risparmiare l'ingaggio

Nonostante il contratto rinnovato e spalmato fino al 2026, lo scorso gennaio, ha giocato una sola presenza coi catalani e l'addio è scontato.

Samuel Umtiti dirà addio al Barcellona in estate. Nonostante il contratto rinnovato e spalmato fino al 2026, lo scorso gennaio, ha giocato una sola presenza coi catalani e l'addio è scontato. I Blaugrana non vedono l'ora di liberarsi del fardello del suo ingaggio e per Sport il ventottenne di Yaoundé potrebbe tornare in Francia. Dopo l'addio al Lione nel 2016, potrebbe così ripartire dalla Ligue 1: ci sono Rennes, Montpellier e Nizza sulle sue tracce. Il Barcellona dovrà poi sostituirlo e il primo nome fatto in questi giorni è quello di Kalidou Koulibaly.