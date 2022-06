Barcellona su Koundé, ma il Siviglia non accetta contropartite: Chelsea favorito

Sport fa il punto del mercato del Barcellona e sul fronte difensori fa sapere che il Siviglia non accetterà pedine di scambio per Jules Koundé.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sport fa il punto del mercato del Barcellona e sul fronte difensori fa sapere che il Siviglia non accetterà pedine di scambio per Jules Koundé. la valutazione data dal club andaluso è di 60 milioni e sul francese da tempo c'è il Chelsea. Tuttavia le questioni legate al passaggio di proprietà hanno rallentato le trattative. Il Barcellona, dal canto suo, è in una situazione economica che non le permette di spendere troppo nel cartellino di un giocatore e per questo ha proposto la soluzione della contropartita tecnica, come ad esempio Sergino Dest o Clément Lenglet.