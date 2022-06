Bargiggia a sopresa: "Possibile scambio Petagna-Simeone con l'Hellas"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato: Spalletti ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni: sono dei chiari riferimenti a Meret? Quale sarà il futuro del portiere? "Ad oggi Meret sarà il titolare del Napoli, l'intenzione è di tenere questo calciatore e di avere due portieri titolari in rosa. Bisognerà solo capire quale sarà l'altro estremo difensore che approderà in azzurro, in seguito al rinnovo di Alex. Secondo un mio parere, Spalletti non ha mandato nessun avviso nèva Meret nè al club, anzi, credo che ci sia una certa unità di intenti con la società. Luciano si sta sbilanciando tanto per mantenere Koulibaly, ma lo stesso anche De Laurentiis, il quale avrebbe proposto un importante rinnovo al senegalese. E sono sulla stessa lunghezza d'onda anche per la questione Fabian Ruiz, che sarà messo ai margini se resterà in Campania: Spalletti, infatti, ha accettato la proposta societaria circa la questione legata allo spagnolo. Se resta Fabian, naturalmente non arriverà nessun centrocampista; se, invece, dovesse dire addio, allora ci sarà un innesto a centrocampo. Spalletti sta spingendo per l'arrivo di Deulofeu. Appena sarà ceduto un tra Politano e Ounas, lo spagnolo sarà ingaggiato. Osimhen sarà la punta della formazione del tecnico, Deulofeu la sottopunta, Kvaratskhelia sarà collocato a sinistra e Lozano a destra: questo sarà il futuro schieramento in campo del reparto offensivo dei partenopei".

La Juve avrebbe messo nel mirino Koulibaly: l'interesse è concreto? "Non è una notizia vera, anche se l'interesse è concreto. È vero che la Juve cerca un difensore, ma non ha la disponibilità economica per sborsare 40 milioni ed ingaggiare il senegalese. Kalidou è anche nel mirino del Barcellona. Se Koulibaly non accetterà una proposta di rinnovo e non arriverà una buona offerta, resterà in scadenza. De Laurentiis, tuttavia, è disposto a trattare un rinnovo con le stesse cifre attuali per Koulibaly, 5 milioni più 1 di bonus con tre anni di contratto ed uno di opzione. Questa proposta non ancora arrivata formalmente, ma anche perché siamo ancora ai giochi iniziali".

Deulofeu potrebbe giocare come sottopunta nel modulo di Spalletti: di conseguenza Mertens non rinnoverà con il Napoli? "A Napoli non sono convinti di un possibile passo indietro di Mertens ed una richiesta meno elevata per il rinnovo del contratto. Se così fosse, si tratterebbe nuovamente. Ma è un bel punto interrogativo, anche se bisogna seguire un'altra vicenda che riguarda il reparto offensivo: il futuro di Andrea Petagna. Quest'ultimo è entrato nel mirino di Torino, Monza e Salernitana, ma interessa anche al Verona. Se il Napoli dovesse cedere Petagna agli scaligeri, potrebbe essere pattuito uno scambio che includerebbe anche Simeone, riscattato qualche giorno fa dal club, obiettivo di mercato degli azzurri".

Avanza la possibilità di avere due portieri titolari in rosa: questa decisione potrebbe spingere Meret a non rinnovare? Chi sarà il secondo estremo difensore? "È chiaro che fino a quando non si arriva alla firma del rinnovo, non è prudente dare tutto per scontato. Ma Meret prolungherà il suo contratto con i partenopei, anche se non gode di tanta stima all'interno della piazza azzurra, nonostante la fiducia della società. L'ipotesi Sirigu potrebbe essere scartata, poiché non è un portiere moderno e questo fattore sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate recentemente dal tecnico. Come scartata dalla società è l'idea di ingaggiare Maximiano, sul quale…