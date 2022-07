Bargiggia a sorpresa: "Spalletti ha chiesto De Vrij al posto di Koulibaly"

Questa l'indiscrezione lanciata su Twitter da Paolo Bargiggia, che spiega come l'olandese sia una richiesta di Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefan de Vrij possibile sostituto di Kalidou Koulibaly. Questa l'indiscrezione lanciata su Twitter da Paolo Bargiggia, che spiega come l'olandese sia una richiesta di Luciano Spalletti: "Come scrivevo questa notte, occhio a De Vrij per il Napoli. Lo ha chiesto Spalletti che vuole un difensore esperto ma anche affidabile".