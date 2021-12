Bargiggia: "Ad oggi Insigne non rinnova. Inter? Una possibilità per l'estate"

Lorenzo Insigne e il Napoli, avanti insieme? Non per il momento. L'accordo per il rinnovo di un contratto in scadenza attualmente a giugno prossimo ancora non c'è. Sul giocatore c'è l'interesse dell'Inter, al punto che un tifoso ha chiesto all'esperti di mercato Paolo Bargiggia quante possibilità ci fossero. "Non è confermato. È una possibilità per l'estate se non rinnova come sembra ad oggi", la risposta del giornalista su Twitter.