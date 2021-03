Bargiggia: "ADL rivuole Sarri, ma al tecnico hanno sconsigliato di accettare per un motivo"

Gattuso andrà via a fine stagione, serve un nuovo allenatore per il Napoli. Le ultime sul sito di Paolo Bargiggia, che su De Laurentiis dice: "Gli piacerebbe riportare Sarri, ma al tecnico toscano hanno sconsigliato di accettare perché correrebbe il grosso rischio di fare da parafulmine ad un progetto ridimensionato.

In ogni caso Sarri ha ancora un contatto aperto con la Fiorentina e in viola. Accetta solo se ha la certezza di poter lavorare con Cristiano Giuntoli, un dirigente di cui si fida pienamente. Lo stesso Giuntoli, se resta a Napoli (ha ancora 3 anni di contratto) è contrario ai cavalli di ritorno come Benitez. Ad oggi, resterebbero allora in corsa solamente Italiano o Juric. Il primo è appeso alla salvezza con lo Spezia altrimenti non è certo presentabile a Napoli. Sul secondo ci sono grossi dubbi sul fatto che accetti di guidare una squadra completamente rivoluzionata. Ecco perché, Gattuso, in attesa di giocarsi la super sfida Champions di domenica con la Roma (Lozano torna e potrebbe giocare una ventina di minuti), è tornato pesantemente in auge nei pensieri di De Laurentiis".