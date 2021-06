Bargiggia annuncia: "Koulibaly resta, ha già rinnovato casa e asilo del figlio!"

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, ha dato le ultime sul futuro di Kalidou Koulibaly ai microfoni di 1 Station Radio: "Koulibaly probabilmente resterà, questa è anche una scelta di vita del giocatore: ha rinnovato l’asilo del primo figlio e ha confermato anche la casa. Per questo motivo devono cercare di vendere altri giocatori per recuperare. Qualche milione lo potrebbero prendere con Ospina, l’Atalanta è molto forte su di lui, più della Fiorentina. Lozano? A questo punto potrebbe finire sul mercato, anche se nel corso della stagione c’è stato un incontro fra Raiola e ADL in cui si è parlato di almeno un altro anno in azzurro per il messicano".