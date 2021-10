Bargiggia: "Bayern su Osimhen per il dopo-Lewandowski, in estate può partire per oltre 100mln"

Victor Osimhen piace al Bayern Monaco, i tedeschi potrebbero fare sul serio il prossimo anno. Ne parla sul proprio sito ufficiale il giornalista Paolo Bargiggia che scrive: "Osimhen, un acquisto talmente azzeccato e devastante per gli avversari che adesso il Bayern Monaco lo ha messo nella lista degli osservati speciali per il dopo Lewandowski. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2023 quando il giocatore avrà 35 anni. Percorso e impatto mostruoso il suo ma doveroso prepararne l’alternativa. E il nigeriano del Napoli è recentemente entrato in nomination per il futuro attacco dei tedeschi.

A fine stagione, specie se Osimhen continuerà ad avere un impatto così determinante sul campionato, il Napoli si troverà ad un bivio: cedere il nigeriano per una cifra vicina ai 120-130 milioni oppure rinnovargli il contratto per almeno uno o due anni ancora alzando ovviamente lo stipendio. Più probabile però che, di fronte ad una proposta sopra i 100 milioni, Osimhen possa partire ed il Bayern diventare la sua prossima destinazione".