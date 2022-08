Bargiggia: “C’è un solo giocatore che il Napoli lascerebbe partire con l’offerta giusta”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato.



Situazione Demme

"La frattura del piede rallenta, se non addirittura fa tramontare definitivamente, la possibilità di farlo uscire. L'unico che potrebbe, in questo momento, uscire, è Ounas: se dovesse arrivare l'offerta, il Napoli lo lascerebbe partire".

Capitoli Gaetano e Zerbin

"L'idea del Napoli è quella di tenerli entrambi per poi rivalutare le situazioni a gennaio. Per il club non è un problema tenerli ed entrambi godono della stima di Spalletti".