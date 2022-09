Bargiggia chiude a Navas: "A gennaio non arriva! Si punterà su rinnovo di Meret e altri 3"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato: "A gennaio la società ha scelto di non affondare il colpo Kavas. Si sta optando per il rinnovo di Meret, che ha chiesto delle precise garanzie. Il Psg aveva accettato la cessione del costaricano nelle ultime ore di mercato, ma Keylor si è sentito bistrattato dai parigini. Aveva deciso alla fine di non trasferirsi e di restare in Francia. È necessario aggiungere che la dirigenza partenopea vuole avviare i contatti per i rinnovi di Politano, Lobotka e Rrhamani".