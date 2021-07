Bargiggia controcorrente: “ADL si nega all’agente di Insigne, ma il giocatore vuole restare"

“Insigne? De Laurentiis potenzialmente lo ha messo sul mercato, ed è giusto che si sappia - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, durante “Il Sogno Nel Cuore”. Si parlò di Lazio, causa Sarri, ma sono cifre che il club biancoceleste non può permettersi. Non c’è stato alcun tipo di chiacchierata per il rinnovo, nemmeno un caffè per poi aprire in seguito. Adl si sta negando all’agente di Lorenzo come fece già con il precedente procuratore del giocatore, Ottaiano. Con quest’ultimo, ci fu prima un incontro acceso nel ritiro del Napoli, poi un braccio di ferro e infine il rinnovo. Va smentita la voce che Lorenzo era nella scuderia di Raiola per cambiare squadra, perché Insigne non ha mai voluto. Ha lasciato il potente agente per Pisicane perché è più trasparente nelle trattative con il giocatore. Mino avrebbe dovuto accollarsi delle commissioni di Ottaiano, ma non è stato così, anzi, avrebbe voluto anche lui la stessa commissione annua.

Terzino sinistro? La priorità è prendere almeno uno, se non due. Emerson Palmieri è la prima scelta, è un obiettivo concreto come Parisi dell’Empoli. Il terzino del Chelsea ha una valutazione di 25 milioni di euro, al momento alta sia per il Napoli che per le altre interessate come Inter e Roma. I partenopei chiederanno un prestito oneroso con diritto di riscatto e non obbligo. Confidano soprattutto nel rapporto tra Spalletti e il giocatore per poter chiudere. Prima di poter operare sul mercato, però, la società azzurra dovrà effettuare delle cessioni. Non è bastato Hysaj, il primo tesoretto arriverà dall’addio di Mario Rui, vicino all’approdo al Galatasaray. Sono convinti di cederlo tra i cinque e i sette milioni di euro, e per questa cifra trattano anche il trasferimento di Tutino al Parma. Da capire se sarà una cessione definitiva o prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni.

Zielinski? È tra gli incedibili. Il Napoli spera di fare cassa con Fabian Ruiz e Koulibaly, o almeno uno dei due. La situazione non è semplice, ma gli agenti sono stati avvertiti dell’intenzione della società. Al PSG interessa Fabian, ma Pogba è la prima scelta. Lo spagnolo rientra in un discorso potenziale anche con il Real Madrid, ma quest’ultimo non sta facendo operazioni in entrata perché sta cercando di capire quante possibilità ci siano per prendere Mbappé.

Al Paris Saint Germain interessa anche Koulibaly. Non è vero che il Napoli ha rifiutato 40 milioni di euro dai francesi, non c’è stata ancora nessuna offerta. Dunque, su questi due fronti, sono fermi ma è tutto aperto. Di Lorenzo? Per l’Europeo che ha disputato gli hanno prolungato il contratto di un altro anno, fino al 2026, con aumento dell’ingaggio di 1 milioni di euro. Lozano? Ha subito intervento per risanare le ferite, ma non c’è stata nessuna frattura allo zigomo. Il giocatore ha rassicurato sulle sue condizioni, anche se lo scontro è stato brutto da vedere. Ospina? È sul mercato, al momento nessuna trattativa.

Demme? Incedibile. Sepe si avvicina o si allontana? Situazione ferma. Meret fenomeno? Non credo lo sia, ma è un capitale del club e non ha giocato male quando Gattuso gli ha concesso spazio. Multa all’Inghilterra per i fischi al nostro inno? Probabile, anche perché li hanno ripetuti nonostante gli appelli delle stesse istituzioni inglesi. La formula adottata per questo Europeo non sarà più riproposta causa disparità di viaggi per le Nazionali”.