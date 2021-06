Bargiggia critico: "Mercato Napoli fermo, ADL concentrato sul Bari! Ha una grande paura"

“In casa Napoli al momento tutto tace, anche sul discorso Zaccagni, che questo inverno sembrava ormai cosa fatta, è ad un passo dal Milan - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Al momento non si muove nulla, né in entrata né in uscita. C’è la paura di fare un passo sbagliato, in quanto forse quest’anno per la prima volta chiuderà i conti in rosso, anche se il passivo è leggero, si aggira sui 18-19 milioni di euro.

De Laurentiis sembra concentrato più sul Bari che sul Napoli: lì ha un passivo di 8-9 milioni di euro, anche se qualcuno fa girare voci di un passivo ben più grave. Infine, non so se l’interesse del Barcellona per Insigne sia reale, ma sta di fatto che De Laurentiis deve muoversi su più fronti per non perdere calciatori, che siano obiettivi di mercato o giocatori già presenti in rosa”.