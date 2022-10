Bargiggia: "Deulofeu sedotto e abbandonato, c'era l'accordo e l'Udinese lo stava cedendo"

GIOVANILI RILEGGI LIVE - CAGLIARI-NAPOLI 2-1: AZZURRINI SFORTUNATI CON DUE LEGNI E PUNITI NEL MOMENTO MIGLIORE Il Napoli Primavera affronta domani il Cagliari nella sesta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera affronta domani il Cagliari nella sesta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A JUVENTUS, ALLARME MILIK IN VISTA DELLA CHAMPIONS: PROBLEMA FISICO PER IL POLACCO (ANSA) - TORINO, 04 OTT - La Juventus è in campo alla Continassa per l'allenamento alla vigilia della delicata sfida contro il Maccabi Haifa, nella quale, domani sera, la squadra di Allegri si gioca un'enorme fetta delle residue possibilità di finire a... (ANSA) - TORINO, 04 OTT - La Juventus è in campo alla Continassa per l'allenamento alla vigilia della delicata sfida contro il Maccabi Haifa, nella quale, domani sera, la squadra di Allegri si gioca un'enorme fetta delle residue possibilità di finire a...