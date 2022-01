Bargiggia elogia Giuntoli: "Vi spiego perché il colpo Tuanzebe è un capolavoro"

Paolo Bargiggia elogia Giuntoli per il colpo ormai prossimo con Tuanzebe. Il giornalista, esperto di mercato, scrive sul proprio sito: "La bravura del ds è tutta nei dettagli dell’affare. Innanzitutto è riuscito a raggiungere la formula del prestito secco, perché con il diritto i Red Devils avrebbero sparato alto, con una richiesta da 30 milioni. Prestito secco a cifre bassissime poi. 500 mila euro, ma con un mese di stipendio pagato ancora dallo United. Tuanzebe percepirà inoltre 800 mila da qui a giugno. Stipendio e cartellino bassi per un difensore che era sul taccuino di Giuntoli ormai da mesi. Se non è un capolavoro questo".