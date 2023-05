Bargiggia: "Entro 10-15 giorni incontro ADL-Giuntoli! Sul ds non solo Juve, spunta il PSG!"

Tutti pazzi per Cristiano Giuntoli, il cui futuro si deciderà entro un paio di settimane. A scriverlo, su Twitter, è l'esperto di mercato Paolo Bargiggia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti pazzi per Cristiano Giuntoli, il cui futuro si deciderà entro un paio di settimane. A scriverlo, su Twitter, è l'esperto di mercato Paolo Bargiggia: "Tra 10/15 giorni l'incontro decisivo tra De Laurentiis e Giuntoli per chiarire il futuro. Sul ds non solo la Juventus ma anche il PSG se parte Campos, Manchester United e Chelsea. Juve decisa a non mollare su Giuntoli che, rinnova (non probabile) o lascia il Napoli".