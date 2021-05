Bargiggia: "Era tutto fatto per Conceiçao, oggi ci doveva essere l'annuncio"

Sul proprio sito ufficiale, il giornalista Paolo Bargiggia scrive, a proposito del mercato allenatori che coinvolge anche il Napoli: "Dalle nostre fonti ci risulta che la trattativa Conceicao c’era stata e che le parti erano praticamente d’accordo su tutto. Anche perché Conceicao e De Laurentiis avrebbero dovuto vedersi a Roma oggi per poi firmare e dare l’annuncio. Si parlava già di un biennale a 2 milioni di euro a stagione. E quanto abbiamo scritto domenica mattina su questo blog ci era arrivato da fonti molto vicine all’allenatore del Porto.

Curiosamente, un contratto simile lo ha firmato Gattuso alla Fiorentina. Solo che, ad un certo punto, Conceicao avrebbe cambiato idea non sentendosela di affrontare una stagione in Europa League dopo aver ottenuto discreti risultati per tre stagioni in Champions. La sensazione, a questo punto, è anche quella che il tecnico portoghese abbia più o meno volutamente sfruttato il Napoli per giocare al rialzo con il rinnovo del suo contratto al Porto. Per questo, sentendosi usato, un orgoglioso De Laurentiis avrebbe dichiarato di non aver mai parlato con Conceicao".