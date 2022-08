Bargiggia: "Frenata per Raspadori, Sassuolo vuole 45 mln!"

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Paolo Bargiggia, si registra una brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspador

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Paolo Bargiggia, si registra una brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Il club emiliano per ora non abbassa le pretese e continua a chiedere 45 milioni di euro nonostante le pressioni del calciatore e degli agenti. La trattativa, al momento, è in una fase di stallo ma è ancora presto per dire che è saltata definitivamente.