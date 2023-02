Bargiggia: "Giuntoli aveva provato a prendere Mudryk per il post-Kvara"

"La richiesta di 50 mln aveva comunque fermato qualsiasi trattativa prima che il giocatore finisse al Chelsea per 100 mln".

Il giornalista Paolo Bargiggia svela su Twitter un retroscena di mercato: "Curiosità di mercato sul Napoli: lo scorso ottobre Giuntoli aveva provato a trattare Mudryk con lo Shaktar Donetsk per poi prenderlo in estate, lasciandolo un'altra stagione al suo club per poi portarlo a Napoli in vista della probabile cessione di Kvara tra 2 stagioni. La richiesta di 50 mln aveva comunque fermato qualsiasi trattativa prima che il giocatore finisse al Chelsea per 100 mln. Programmazione e idee chiare quelle del club di Aurelio De Laurentiis".