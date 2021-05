Bargiggia: "Il Napoli ci ha provato per de Paul, ma ora non può permetterselo"

Rodrigo de Paul lascerà l'Udinese. O, quantomeno, questi sarebbero i suoi piani. A scriverlo è l'esperto di mercato Paolo Bargiggia tramite il suo sito: "L’Udinese, che la scorsa estate aveva rifiutato un’offerta dalla Fiorentina poco sopra i 25 milioni più bonus, adesso chiede 40 milioni, possibilmente cash. Per questo, se il club friulano dovesse rifiutare anche più avanti delle contropartite tecniche, è difficile che a quella cifra, anche i principali club italiani possano permettersi il giocatore".

SUL NAPOLI - "Ci ha provato Aurelio De Laurentiis per il Napoli ed è certo perché lo hanno detto quelli dell’Udinese; ma, a certe cifre il club campano non può permettersi il giocatore. Rodrigo De Paul ha un debole per l'Inter, ma la decisione spetta al club friulano. La dirigenza della Beneamata ha offerto due calciatori: si tratta di Radu e Pinamonti più un conguaglio in denaro".