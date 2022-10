Bargiggia: "In arrivo il rinnovo di Anguissa! La durata e le nuove cifre"

"È in dirittura di arrivo il prolungamento del contratto di Anguissa con il Napoli".

Frank Zambo Anguissa ha segnato contro il Torino i suoi primi due gol in Serie A. Il centrocampista del Napoli, secondo Paolo Bargiggia, potrebbe presto prolungare il suo contratto. Il giornalista esperto di mercato scrive su Twitter: "È in dirittura di arrivo il prolungamento del contratto di Anguissa con il Napoli per un altro anno fino al 2027 ed immediato ritocco dell'ingaggio dagli attuali 2.2 mln a 2.5 mln più bonus".