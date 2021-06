Bargiggia: "Insigne non è incedibile. Se arriva il PSG, chi rifiuterebbe?"

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, ha dato le ultime sul futuro di Kalidou Koulibaly ai microfoni di 1 Station Radio: "Non è incedibile nemmeno Insigne, soprattutto se dovesse disputare un Europeo importante. Il capitano gradirebbe il PSG? A livello affettivo ed a certe condizioni, Insigne gradirebbe restare, ma se si dovesse aprire un canale con il PSG, chi rifiuterebbe? Sarebbe un’operazione importante anche per il Napoli, che però perderebbe il suo capitano. Per Lorenzo sarebbe una grande occasione di carriera".