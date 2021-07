Bargiggia: "Kaio Jorge andrà alla Juve, ma il primo club a chiederlo è stato il Napoli"

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: "Sul Napoli non ci sono segnali su trattative pronte a scaldarsi, bisognerà vedere fin quando De Laurentiis resterà coerente sulla sua linea di non fare acquisti se prima non sicede. Ieri si è riacceso l’affare Juventus-Locatelli, oggi sono previsti altri aggiornamenti. Credo troveranno la chiave per il trasferimento. La prossima settimana sarà il giorno di Nandez all’Inter. Aspettiamo l’annuncio della Roma per l’ingaggio di Shomurodov dal Genoa, operazione da 20 milioni di euro. L’Atalanta ha preso Lovato dal Verona. Cristiano Ronaldo? La sua permanenza non è una buona notizia per Allegri, farà di necessità virtù, non giocherà tutte le partite. Kaio Jorge? Il Napoli fu la prima società ad avere contatti, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Il giocatore andrà alla Juventus entro la fine del mercato. Gaetano? L’intenzione è di cedere giocatori come lui, Zanoli e Folorunsho”.