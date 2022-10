Bargiggia: "Kim è blindato, se arriva un top club il Napoli gli proporrà subito il rinnovo!"

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, nel corso di '1 Football Club' su 1 Station Radio ha parlato anche di Kim Min-jae

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, nel corso di '1 Football Club' su 1 Station Radio ha parlato anche di Kim Min-jae: "Il calciatore è blindato. La clausola è attiva dalla prossima stagione. Se al termine dell'annata dovessero esserci offensive di top club europei, sarebbe già pronta una proposta di rinnovo per un'ulteriore anno e di ritocco dell'ingaggio per il coreano, con un aumento della cifra valida per la clausola"