Bargiggia: "Kim potrà andare via dal secondo anno per 50mln"

Fatta per Kim, tutti i dettagli li ha svelati sui social il giornalista Paolo Bargiggia: "Il Napoli ha chiuso la trattativa per Kim questa mattina intorno alle h 8.00. Venti milioni secchi e pagamento biennale il costo dell'operazione. Contratto di 5 anni a 2.5 mln più bonus per il giocatore e clausola rescissoria da 50 mln che scatta dopo 2 stagioni".